Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé jeudi matin à 11h00 sous des applaudissements nourris dans l'hémicycle bruxellois du Parlement européen, après avoir été accueilli à l'aéroport militaire de Melsbroek par le Premier ministre Alexander De Croo et les présidents de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du Conseil européen Charles Michel.

"Il s'agit d'un "jour historique pour l'Europe", a commenté sur Twitter la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, se disant "fière" de cette venue du président dans la "Maison de la démocratie européenne". Il avait atterri peu avant 10h00, en provenance de Paris où il avait rencontré mercredi soir le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, dans la foulée d'une visite à Londres.

Sa venue à Bruxelles, à l'occasion d'un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des 27, était un secret de polichinelle depuis plusieurs jours.

Son allocution au Parlement européen était également attendue, mais elle n'a été confirmée officiellement que vers 9h30 par la présidente de l'assemblée. Dans un message adressé aux 705 élus, la Maltaise souligne l'importance de ce moment "historique pour le Parlement européen et notre projet européen partagé".

Hymnes ukrainien et européen

"Alors que l'invasion russe brutale, illégale et injustifiée d'une Ukraine souveraine et indépendante continue, la défense de la liberté et de nos valeurs communes devient encore plus critique. Nous pouvons être très fiers qu'au fil de l'année écoulée, notre Parlement a mené les efforts pour soutenir l'Ukraine et son chemin en tant que pays candidat à l'adhésion à l'UE", ajoute-t-elle dans ce message écrit aux eurodéputés, transmis quelques dizaines de minutes avant que le président ukrainien n'apparaisse dans un hémicycle bien garni d'élus, de commissaires européens et de représentants de la presse, pour une courte plénière extraordinaire.

Avant son entrée dans la salle, il avait été solennellement accueilli par Roberta Metsola au son des hymnes ukrainien et européen, sous le regard de dizaines de photographes et caméras. L'acteur devenu "chef de guerre" était vêtu d'un sobre pull noir arborant un logo central aux couleurs de l'Ukraine et d'un pantalon kaki. Volodymyr Zelensky rejoindra ensuite les dirigeants des 27 au Conseil, à quelques dizaines de mètres du "Caprice des Dieux". A Londres et Paris, Volodymyr Zelensky a insisté sur le besoin de Kiev de disposer rapidement d'avions de combat, près d'un an après le début de l'invasion russe (24 février). Il devrait réitérer cette demande auprès des 27. Le président ukrainien s'était déjà adressé par vidéoconférence aux députés européens le 1er mars 2022.

"Il s'agit d'un "jour historique pour l'Europe", a commenté sur Twitter la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, se disant "fière" de cette venue du président dans la "Maison de la démocratie européenne". Il avait atterri peu avant 10h00, en provenance de Paris où il avait rencontré mercredi soir le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, dans la foulée d'une visite à Londres. Sa venue à Bruxelles, à l'occasion d'un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des 27, était un secret de polichinelle depuis plusieurs jours. Son allocution au Parlement européen était également attendue, mais elle n'a été confirmée officiellement que vers 9h30 par la présidente de l'assemblée. Dans un message adressé aux 705 élus, la Maltaise souligne l'importance de ce moment "historique pour le Parlement européen et notre projet européen partagé". "Alors que l'invasion russe brutale, illégale et injustifiée d'une Ukraine souveraine et indépendante continue, la défense de la liberté et de nos valeurs communes devient encore plus critique. Nous pouvons être très fiers qu'au fil de l'année écoulée, notre Parlement a mené les efforts pour soutenir l'Ukraine et son chemin en tant que pays candidat à l'adhésion à l'UE", ajoute-t-elle dans ce message écrit aux eurodéputés, transmis quelques dizaines de minutes avant que le président ukrainien n'apparaisse dans un hémicycle bien garni d'élus, de commissaires européens et de représentants de la presse, pour une courte plénière extraordinaire. Avant son entrée dans la salle, il avait été solennellement accueilli par Roberta Metsola au son des hymnes ukrainien et européen, sous le regard de dizaines de photographes et caméras. L'acteur devenu "chef de guerre" était vêtu d'un sobre pull noir arborant un logo central aux couleurs de l'Ukraine et d'un pantalon kaki. Volodymyr Zelensky rejoindra ensuite les dirigeants des 27 au Conseil, à quelques dizaines de mètres du "Caprice des Dieux". A Londres et Paris, Volodymyr Zelensky a insisté sur le besoin de Kiev de disposer rapidement d'avions de combat, près d'un an après le début de l'invasion russe (24 février). Il devrait réitérer cette demande auprès des 27. Le président ukrainien s'était déjà adressé par vidéoconférence aux députés européens le 1er mars 2022.