Voici les dix villes du monde qui seront les plus riches en 2035 (En images)

L'étude, relayée par Business Insider, se penche sur l'étude d'environ 780 villes à travers le monde. Elle dégage notamment le fait que le Top 10 des villes qui connaîtront la plus forte croissance du PIB par an se retrouvent dans un seul et même pays : l'Inde. Malgré ces bonnes prévisions, aucune d'entre elles ne figurera parmis le top 10 les plus riches du monde (en fonction du PIB annuel, exprimé en dollar) en 2035.

Voici la liste des 10 villes dont le PIB sera le plus élevé en 2035.

On retrouve 5 villes asiatiques, 3 américaines et 2 européennes.