Voici le Top 20 des aéroports les plus fréquentés dans le monde (en images)

Plus de 107 millions de passagers ont emprunté l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta l'an dernier, ce qui en fait l'aéroport le plus fréquenté au monde, pour la 21e année consécutive. En images, voici les 19 autres aéroports les plus fréquentés du monde.

L'aéroport de Guangzhou, en Chine, est 13e de classement avec 13,7 millions de passagers annuels. © Getty Images/iStock