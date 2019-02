Voici la province où le revenu moyen par habitant est le plus bas de Belgique

Le revenu moyen par habitant en Hainaut est le plus bas. Avec 15.550 euros pour l'exercice 2017 (revenus 2016), le revenu du Hainuyer est inférieur au revenu moyen par habitant de la Wallonie, de la Flandre et de la Belgique. Il est toutefois en légère hausse de 78 euros par rapport à l'exercice précédent, indiquent les statistiques du Hainaut, présentées mardi à Mons.

L'évolution entre 2007 et 2017 montrent toutefois une augmentation de 24,7% du revenu moyen par habitant du Hainaut. Cette hausse est toutefois moins importante que la hausse constatée à l'échelle de la Wallonie (-1,5%), de la Flandre (- 2,4%) et du pays (- 1,1%).

Quant au revenu moyen par déclaration en Hainaut, il était de 27.646 euros en 2017 en Hainaut, soit en augmentation de 27,2% en 10 ans. Ce revenu est supérieur et il a connu une plus forte augmentation dans les autres régions du pays. Les "chiffres du Hainaut" indiquent encore que 12% des ménages du Hainaut rentrent une déclaration fiscale supérieure à 50.000 euros et que 13,8% renseignent moins de 10.000 euros.

Le rapport du prix de l'immobilier en fonction du revenu a également évolué: en 2016, le prix moyen d'une habitation ordinaire en Hainaut était de 130.390 euros pour une revenu moyen par déclaration de 27.646 euros. Une maison coûtait donc, en 2016, 4,7 fois le revenu annuel. Elle coûtait 2,1 fois le revenu annuel en 2001, ce qui souligne le poids du budget d'achat d'une maison sur le budget des ménages.