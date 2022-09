Les investisseurs oscillaient entre inquiétude et prudence lundi après la victoire de la dirigeante post-fasciste Giorgia Meloni aux législatives en Italie, s'interrogeant sur sa capacité à prendre le relais de Mario Draghi, garant de la crédibilité d'un pays réputé instable.

Si la Bourse de Milan progressait de 0,49% vers 13h00 (11h00 GMT), signant la meilleure performance des places européennes, le taux d'emprunt à dix ans de l'Italie grimpait à 4,44%, contre 4,32% vendredi.

Reflet des inquiétudes persistantes des investisseurs sur l'énorme dette du pays, le "spread", c'est-à-dire l'écart très surveillé entre le taux d'emprunt à dix ans allemand qui fait référence et celui de l'Italie, augmentait de 7,41% à 237 points.

Toutefois, "cette hausse du spread est modérée. Les marchés adoptent une sorte d'approche attentiste, ils veulent savoir ce que Giorgia Meloni a en tête avant de réagir", a commenté à l'AFP Nicola Nobile du cabinet Oxford Economics.

"Les investisseurs partent du principe qu'elle maintiendra le statu quo et ne créera pas de fortes turbulences quant à sa politique budgétaire. Mais si elle dépasse les bornes en matière fiscale, ils réagiront très fortement", a-t-il prévenu.

A titre de comparaison, peu après l'arrivée aux commandes de l'Italie de l'ancien président de la Banque centrale européenne Mario Draghi en février 2021, le spread était passé en dessous de la barre des 100 points pour la première fois depuis 2015.

La victoire de l'extrême droite a été largement anticipée par les marchés qui s'interrogeaient surtout sur son ampleur afin de déterminer ses marges de manoeuvre une fois que Giorgia Meloni aura pris ses fonctions, au plus tôt fin octobre.

Son parti, Fratelli d'Italia, recueillait plus de 26% des suffrages, selon des résultats provisoires. Avec la Ligue (anti-immigration) et Forza Italia (droite), Giorgia Meloni disposera d'une majorité absolue à la Chambre des députés et au Sénat.

Quid des réformes de Draghi?

Le chemin du futur gouvernement italien apparaît d'ores déjà semé d'embûches et sans grandes marges de manoeuvre.

Giorgia Meloni devra surtout gérer la crise engendrée par l'envolée des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine, alors que l'Italie croule déjà sous une dette atteignant 150% du PIB, le ratio le plus élevé de la zone euro derrière la Grèce.

"La plus grande inquiétude des investisseurs concernant Mme Meloni est de savoir si le nouveau gouvernement italien d'extrême droite s'écartera des réformes mises en place par Mario Draghi, qui ont permis à l'Italie d'obtenir le soutien de l'UE", a réagi Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

"Draghi savait comment danser avec le reste de l'Europe. Il n'en va pas de même pour Meloni", a-t-il ajouté.

L'élection de Giorgia Meloni, fervent soutien du Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban, a suscité de vives inquiétudes en Europe, d'autant que l'Italie est la première bénéficiaire du plan de relance de l'UE, avec une manne de près de 200 milliards d'euros.

'Messages rassurants'

"Nous gouvernerons pour tous" les Italiens, a promis Giorgia Meloni, soucieuse de rassurer face aux remous que suscite son élection en Europe.

"Pendant la campagne électorale, Giorgia Meloni a envoyé des messages rassurants sur la politique budgétaire et la relation de l'Italie avec l'UE, mais les investisseurs auront besoin de temps pour évaluer si elle a l'intention de tenir ces promesses", ont commenté les analystes d'UniCredit.

La banque d'investissement italienne Equita s'attend à une montée limitée du "spread" dans les prochaines semaines, autour de 230 à 250 points, "sauf s'il y a un changement de ton de la part du futur gouvernement".

"La position plus forte de Fratelli d'Italia par rapport à la Ligue", qui a recueilli moins de 9% des suffrages, "laisse supposer une politique économique probablement moins agressive", veut croire Equita.

Prudente, Giorgia Meloni avait pris pendant la campagne électorale ses distances avec les promesses coûteuses de la Ligue et s'est montrée réticente face à d'éventuelles rallonges budgétaires.

