Pour endiguer le flux des touristes qui chaque jour débarquent de mégapaquebots, Venise invite les villes portuaires d'Europe à s'unir.

Les croisières sont à la mode. Elles séduisent annuellement plus de 30 millions de vacanciers, soit 70% de plus qu'il y a 10 ans. Ceux-ci sillonnent les mers à bord de mégapaquebots de plus en plus grands et de moins en moins les bienvenus dans les ports où ils font escale. Ils apportent en effet davantage de nuisances que de recettes et, traumatisées par deux incide...