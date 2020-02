L'inflation a atteint 9.585,5% en 2019 au Venezuela, selon des chiffres officiels publiés mardi par la Banque centrale du Venezuela (BVC).

Le parlement, où l'opposition est majoritaire, avait avancé le chiffre de 7.374,4% d'inflation pour la même période. De son côté, le Fonds monétaire international (FMI) prévoyait une inflation de 200.000% pour 2019, une année qui s'est achevée par une dévaluation de 98,6% du bolivar. Ce qui a ouvert la voie à une utilisation de plus en plus importante du dollar dans le pays.

En mai 2019, rompant le silence des autorités vénézuéliennes sur le sujet depuis trois ans, la banque centrale avait annoncé que l'inflation ressortait à 130.060% en 2018 et que le Produit intérieur brut s'était réduit de moitié depuis 2013. Puis, en octobre, l'établissement avait reconnu l'effondrement continu de l'économie du pays en annonçant une inflation de 4.679,5% à fin septembre et une contraction du PIB de 26,8% au premier trimestre 2019. Aucune indication n'a en revanche été rendue publique mardi concernant le PIB pour l'ensemble de l'année.

L'ancienne puissance pétrolière vit la plus importante crise de son histoire récente qui a contraint quelque 4,6 millions de Vénézuéliens à quitter leur pays depuis 2015, selon les Nations unies. Le président vénézuélien Nicolas Maduro rejette la responsabilité de ce naufrage à la batterie de sanctions américaines, comprenant en particulier un embargo sur le pétrole. L'or noir générait 96% des entrées de devise du pays dont la production est tombée de 3,2 millions de barils par jour il y a une dizaine d'années à seulement 900.000 barils par jour actuellement.

A cette crise économique s'ajoute une recrudescence des tensions politiques avec une lutte de pouvoir entre le président socialiste et le chef de l'opposition Juan Guaido, reconnu président par intérim par plus d'une cinquantaine de pays.

Le parlement, où l'opposition est majoritaire, avait avancé le chiffre de 7.374,4% d'inflation pour la même période. De son côté, le Fonds monétaire international (FMI) prévoyait une inflation de 200.000% pour 2019, une année qui s'est achevée par une dévaluation de 98,6% du bolivar. Ce qui a ouvert la voie à une utilisation de plus en plus importante du dollar dans le pays. En mai 2019, rompant le silence des autorités vénézuéliennes sur le sujet depuis trois ans, la banque centrale avait annoncé que l'inflation ressortait à 130.060% en 2018 et que le Produit intérieur brut s'était réduit de moitié depuis 2013. Puis, en octobre, l'établissement avait reconnu l'effondrement continu de l'économie du pays en annonçant une inflation de 4.679,5% à fin septembre et une contraction du PIB de 26,8% au premier trimestre 2019. Aucune indication n'a en revanche été rendue publique mardi concernant le PIB pour l'ensemble de l'année.L'ancienne puissance pétrolière vit la plus importante crise de son histoire récente qui a contraint quelque 4,6 millions de Vénézuéliens à quitter leur pays depuis 2015, selon les Nations unies. Le président vénézuélien Nicolas Maduro rejette la responsabilité de ce naufrage à la batterie de sanctions américaines, comprenant en particulier un embargo sur le pétrole. L'or noir générait 96% des entrées de devise du pays dont la production est tombée de 3,2 millions de barils par jour il y a une dizaine d'années à seulement 900.000 barils par jour actuellement. A cette crise économique s'ajoute une recrudescence des tensions politiques avec une lutte de pouvoir entre le président socialiste et le chef de l'opposition Juan Guaido, reconnu président par intérim par plus d'une cinquantaine de pays.