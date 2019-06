Ces derniers mois, et après 20 ans de dictature d'Hugo Chavez puis de Nicolas Maduro, quelques modestes réactions sont enfin exprimées en Europe face au régime du Venezuela.

Celui-ci a accumulé, pendant deux décennies, tous les stigmates des tyrannies ordinaires : fraudes électorales massives et organisées, arrestations et disparitions d'opposants, nominations de juges au service du pouvoir, inéligibilité des candidats d'opposition les plus connus, annulation de leur élection lorsque les fraudes n'ont pas été suffisantes, retrait des pouvoirs du Parlement conquis par l'opposition, etc.

...