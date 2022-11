Vélo électrique, trottinettes, GSM ou autres appareils rechargeables : nous sommes entourés de batteries, mais on ne les manipule pas toujours avec suffisamment d'attention. Les pompiers doivent de plus en plus souvent intervenir pour des incendies provoqués par des batteries en feu.

La plupart de nos appareils du quotidien sont aujourd'hui rechargeables. Seulement, il arrive que la batterie prenne feu, même lorsqu'elle n'est pas en train de charger. Statistiquement ce genre d'accident est rare, leur nombre sans cesse croissant augmente toutefois le risque. Ainsi, les pompiers ont constaté une hausse notable des appels pour des incendies liés à des batteries de vélos électriques ou de trottinettes. Une hausse directement liée au fait que leur nombre n'a cessé de croître depuis la pandémie, mais pas que. En effet, une batterie au lithium qui prend feu est presque impossible à éteindre. Pire, l'incendie s'autonourrit. Contrairement à un incendie classique, où il suffit d'enlever la source d'oxygène, les pompiers n'ont d'autre choix pour une batterie au lithium que de la plonger dans l'eau et d'attendre. Il ne faut, par contre, surtout pas tenter de saisir la batterie soi-même ou de chercher à la couvrir puisque cela peut entraîner de graves brûlures et une intoxication à différents gaz. En cas de batterie qui prend feu, le meilleur réflexe est d'appeler le numéro d'urgence 112 et de se mettre en sécurité. La raison la plus courante est un court-circuit. Cela peut être dû soit à un défaut de fabrication, soit suite à une grosse chute de la batterie. Une batterie est composée de deux couches espacées d'une épaisseur d'un cheveu et si une bosse se forme, par exemple suite à un coup, cela peut connecter les deux feuilles et provoquer des courts-circuits. Si votre batterie est tombée, vérifiez donc cette dernière avec soin. Une mauvaise qualité de batterie ou de chargeur peut aussi donner de très mauvaises surprises. Par exemple des chargeurs qui chargent trop si on laisse la fiche dans la prise. Il faut donc être particulièrement prudent si on commande ce genre de produits à moindre prix en ligne.