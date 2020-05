L'économie américaine a détruit 20,5 millions d'emplois au mois d'avril, du jamais vu en si peu de temps, et le taux de chômage a bondi à 14,7%, au plus haut depuis les années 1930, selon les données du département du Travail publiées vendredi.

Cette hausse, la plus élevée depuis la création de ces données en 1948, est due à la mise à l'arrêt brutal de l'économie face au Covid-19.

"L'emploi a fortement chuté dans tous les principaux secteurs, avec des pertes d'emplois particulièrement importantes dans les loisirs et l'hôtellerie", précise le département du Travail dans un communiqué.

Le nombre de personnes sans emploi est passé de 15,9 millions à 23,1 millions.

Par ailleurs, le nombre de personnes qui occupent un emploi à temps partiel pour des raisons économiques a presque doublé, et atteint 10,9 millions.

Le taux de chômage de mars était de 4,4%.

Au coeur de la crise financière de 2009, le taux de chômage avait été, au plus haut, de 10,1%.

Les chiffres catastrophiques de l'emploi au mois d'avril étaient "attendus" et sont "sans surprise", a réagi dans la foulée le président américain Donald Trump. "C'était tout à fait attendu et sans surprise", a déclaré M. Trump sur la chaine Fox News. "Même les démocrates ne rejettent pas la faute sur moi là-dessus", a assuré le dirigeant de la première puissance mondiale.

