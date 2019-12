Ursula von der Leyen: un brexit "no deal" sur la future relation nuirait plus à Londres qu'à l'UE

Une absence d'accord (ou "no deal") sur la future relation entre l'Union européenne et Londres aurait "plus d'impact sur le Royaume-Uni" que sur les Européens, a estimé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

