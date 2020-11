Près d'une voiture neuve sur 10 (9,9%) vendue dans l'Union européenne au 3e trimestre était soit électrique, soit hybride, annonce jeudi la coupole des constructeurs automobiles européens ACEA. Cette proportion était de 3% un an plus tôt.

Les voitures diesel ou essence représentaient toujours 75% des véhicules vendus entre juillet et septembre 2020. En Belgique, une voiture neuve sur 10 (10,6%, ou 12.434 sur 117.002) était électrique ou hybride au 3e trimestre. Il s'agit d'une hausse de 206% par rapport à la même période l'an dernier.

Selon l'ACEA, les mesures d'incitation introduites dans de nombreux pays pour soutenir les ventes de voitures pendant la crise du coronavirus ont encouragé les ventes de voitures rechargeables, car ces mesures étaient souvent moins avantageuses pour les voitures à moteur à combustion.

Les voitures à moteur à combustion (diesel ou essence) ont représenté 75,4% des ventes européennes au troisième trimestre, contre 88,6% un an plus tôt.

Les voitures diesel ou essence représentaient toujours 75% des véhicules vendus entre juillet et septembre 2020. En Belgique, une voiture neuve sur 10 (10,6%, ou 12.434 sur 117.002) était électrique ou hybride au 3e trimestre. Il s'agit d'une hausse de 206% par rapport à la même période l'an dernier. Selon l'ACEA, les mesures d'incitation introduites dans de nombreux pays pour soutenir les ventes de voitures pendant la crise du coronavirus ont encouragé les ventes de voitures rechargeables, car ces mesures étaient souvent moins avantageuses pour les voitures à moteur à combustion. Les voitures à moteur à combustion (diesel ou essence) ont représenté 75,4% des ventes européennes au troisième trimestre, contre 88,6% un an plus tôt.