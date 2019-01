Une nouvelle mission commerciale flamande en Arabie Saoudite

Une nouvelle mission économique flamande mettra le cap sur l'Arabie Saoudite en mars prochain, et ce malgré des déclarations antérieures du ministre-président Geert Bourgeois (N-VA), écrivent jeudi De Standaard et Het Nieuwsblad. Le voyage d'affaires est organisé par l'agence régionale Flanders Investment and Trade (FIT).