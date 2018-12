Une hausse de 20% des plus bas salaires grâce au tax-shift

Grâce au tax-shift, les plus bas salaires ont enregistré une hausse de 20% en net, selon la 9e enquête salariale européenne de Deloitte, publiée samedi. Le tax-shift a permis à la Belgique de ne plus figurer dans le top 5 des pays les plus chers pour les employeurs en Europe. La Belgique passe ainsi de la 2e à la 6e place. Les cotisations patronales ont baissé cette année passant de 30,46 à 27,36% en moyenne.