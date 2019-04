opinion

"Une économie durable, mais laquelle ?"

Philippe Ledent L'opinion de Philippe Ledent, senior economist chez ING Belgique, chargé de cours à l'UCL.

La frugalité est-elle la condition nécessaire pour avancer vers un monde plus durable ? Ralentir l'activité économique en bougeant, consommant ou se chauffant moins entraînerait de facto une réduction des externalités négatives créées par ces activités économiques. On pourrait d'ailleurs justifier cette nécessaire frugalité par les précédents excès : elle ne serait que la conséquence logique d'une surconsommation des ressources naturelles et de l'environnement par le passé.