Une défaite du fisc va coûter à l'État au moins 100 millions d'euros

Après de longues années de procédures, le groupe énergétique finlandais Fortum a obtenu gain de cause face à l'Inspection spéciale des impôts à propos d'une structure mise en place en Belgique, rapportent L'Echo et De Tijd mercredi. La décision de la justice anversoise coûtera certainement au Trésor belge plus de cent millions d'euros. Le fisc ne compte pas interjeter appel.