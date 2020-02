Entre 100 et 200 tracteurs provenant pour la plupart de Wallonie ont convergé vers Bruxelles et le rond-point Schuman jeudi. Les agriculteurs manifestent alors que se tient un sommet européen devant aborder le budget 2021-2027. Les organisations d'agriculteurs, comme la Fédération wallonne de l'Agriculture (Fwa), craignent que leur secteur ne fasse les frais de restrictions budgétaires décidées par l'Union européenne.

Les tracteurs ont commencé à se stationner petite rue de la Loi et rue de la Joyeuse entrée vers 13h30. Ils devaient quitter la capitale vers 15h00 afin d'éviter de trop gros embarras de circulation. De nombreux jeunes étaient au volant de ces engins agricoles. "C'est l'avenir de l'agriculture familiale qui est en jeu", souligne Marianne Streel, présidente de la Fwa. "Il y a un important problème de transmission des exploitations. Les jeunes sont là, mais le revenu ne suit pas alors qu'avec le temps, ça nous coûte de plus en plus cher de produire", explique-t-elle.

La Fwa rappelle que les aides de la Politique agricole commune (Pac) constituent "l'essentiel si pas l'intégralité du revenu disponible" pour de nombreuses exploitations wallonnes. "Avec un budget Pac en baisse, on renforce ce risque de voir s'écrouler encore davantage l'économie agricole, avec des conséquences graves pour les filières tant en amont qu'en aval", avertit encore la Fwa. "Toutes les filières souffrent, la viande bovine et le sucre en tête. Mais la situation n'est pas plus rose pour les fruits ou le lait", poursuit Mme Streel. Le rassemblement de tracteurs est une initiative de la Fwa à laquelle prennent part également deux syndicats agricoles flamands (Boerenbond et ABS).

