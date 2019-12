Un trou de plus de 2 milliards dans les recettes fiscales

La Belgique tourne la page 2019 avec un trou de plus de 2 milliards d'euros dans les recettes fiscales, rapporte samedi De Tijd samedi. Une croissance plus faible, des taux d'intérêt plus bas et moins de dividendes poussent le budget encore davantage dans le rouge.