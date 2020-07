Un train de nuit entre la Belgique et la Suède

Le très lent redémarrage du transport aérien et les choix environnementaux, notamment en France et en Autriche, via des aides aux compagnies, dopent les projets liés aux trains. En France, Emmanuel Macron souhaite remettre sur la voie les trains de nuit internes (Paris-Nice notamment).

© Belgaimage

La Suède anticipe aussi et envisage de se relier, via des trains de nuit, à une série de villes européennes.... La Suède anticipe aussi et envisage de se relier, via des trains de nuit, à une série de villes européennes. Bruxelles serait une cible de choix au départ de Malmö via Stockholm. Le gouvernement suédois espère la mettre sur pied dans les deux ans et a commandé le matériel ferroviaire ad hoc. En Belgique, la SNCB n'est encore au courant de rien. Un éventuel partenariat pourrait dépendre des résultats de la ligne lancée entre Vienne et Bruxelles en début d'année (et perturbée par la pandémie) avec OBB, l'opérateur ferroviaire autrichien.

