Un site Internet en Allemagne propose à chacun d'estimer son besoin en papier toilette, dont les magasins sont dévalisés dans le pays depuis l'épidémie du coronavirus.

"De combien de papiers toilette avez-vous vraiment besoin pour survivre à la quarantaine?", "les stocks sont-ils suffisants?", interroge le site Internet Blitzrechner. En réponse, une calculatrice renseigne sur la "durée réelle" d'utilisation du papier hygiénique après avoir entré des renseignements de base comme le nombre de rouleaux en stocks.

On peut ajouter le nombre de personnes dans le foyer, de passages aux toilettes par jour, jusqu'au nombre de feuilles utilisées par passage.

La conclusion est que "dans la plupart des cas, (les) besoins propres sont massivement surestimés et le papier toilette dure étonnamment longtemps", soit bien au-delà d'une période de deux semaines en quarantaine, explique Tim Lilling, chef de projet du portail Blitzrechner.

Cette initiative se veut une manière "humoristique" de ramener les consommateurs à la raison, alors que des achats de panique ont parfois dégénéré en bagarres au rayon papier toilette dans des supermarchés.

Il y avait lundi 22.672 cas d'infections au Covid-19 en Allemagne, selon le dernier décompte de l'Institut Robert Koch.

Le pays a appris dimanche que la Chancelière Angela Merkel a décidé de se placer en quarantaine après avoir été en contact avec un médecin testé positif au coronavirus.

La veille, elle avait été photographiée dans un supermarché berlinois, poussant son caddie qui contenait des bouteilles de vin et ... du papier-toilette.

"De combien de papiers toilette avez-vous vraiment besoin pour survivre à la quarantaine?", "les stocks sont-ils suffisants?", interroge le site Internet Blitzrechner. En réponse, une calculatrice renseigne sur la "durée réelle" d'utilisation du papier hygiénique après avoir entré des renseignements de base comme le nombre de rouleaux en stocks. On peut ajouter le nombre de personnes dans le foyer, de passages aux toilettes par jour, jusqu'au nombre de feuilles utilisées par passage.La conclusion est que "dans la plupart des cas, (les) besoins propres sont massivement surestimés et le papier toilette dure étonnamment longtemps", soit bien au-delà d'une période de deux semaines en quarantaine, explique Tim Lilling, chef de projet du portail Blitzrechner.Cette initiative se veut une manière "humoristique" de ramener les consommateurs à la raison, alors que des achats de panique ont parfois dégénéré en bagarres au rayon papier toilette dans des supermarchés.Il y avait lundi 22.672 cas d'infections au Covid-19 en Allemagne, selon le dernier décompte de l'Institut Robert Koch.Le pays a appris dimanche que la Chancelière Angela Merkel a décidé de se placer en quarantaine après avoir été en contact avec un médecin testé positif au coronavirus.La veille, elle avait été photographiée dans un supermarché berlinois, poussant son caddie qui contenait des bouteilles de vin et ... du papier-toilette.