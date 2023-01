Un premier vol de Brussels Airlines a utilisé du carburant renouvelable, du SAF (Sustainable Aviation Fuel) le 1er janvier, transporté à l'aéroport de Zaventem par un pipeline de l'Otan.

Brussels Airlines a fait un premier vol qualifié de symbolique, utilisant du carburant alternatif moins émetteur en CO2, ce 1er janvier. Un vol Bruxelles-Malaga est parti avec des réservoirs contenant un mélange contenant 38% de SAF (Sustainable Aviation Fuel), fournit par Neste, produit au départ de graisses de cuisson usagées et de déchets d'origine animale. Le carburant SAF émet jusqu'à 80% de CO2 en moins à l'état pur. Il s'agit d'une phase d'essai.C'est une grande nouveauté pour Brussels Airport et Brussels Airlines car le recours à ce type de carburant est encore très marginal. L'un des soucis est la logistique de l'approvisionnement. Brussels Airport a inauguré l'approvisionnement de ce type de carburant via un pipeline de l'OTAN. Ce canal peut aussi être utilisé par Total Energies pour fournir des carburants à base de SAF à toutes les compagnies qui le souhaitent. L'aéroport de la capitale est déjà desservi en kérosène par un pipeline de l'OTAN.Il est impossible d'imaginer des vols n'émettant pas de CO2, même d'ici 10 ans. Alors les transporteurs et les aéroports multiplient les annonces sur le recours aux carburants alternatifs SAF qui peuvent être dilués avec du kérosène, et voler dans les avions actuels, pour réduire les émissions. C'est la seule solution à court terme pour réduire les émissions. L'Union Européenne finalise une directive qui imposera une obligation de 2% de SAF dans chaque vol à partir de 2025 et de 5% à partir de 2030, ce qui est fort peu. Mais rien n'empêche de voler avec une part plus importante de SAF.Les avions peuvent en principe voler avec 100% de SAF dans les réservoirs. C'est techniquement possible, mais nécessite une certification. Pour l'heure seule un carburant mélangeant kérosène est SAF est autorisé. Le souci reste celui du coût, qui peut être 3 à 5 fois plus cher que le kérosène, ce qui se traduirait par un doublement du prix des billets d'avion pour des vols 100% SAF, notamment en raison du coût des matières premières.Brussels Airlines vise à réduire ses émissions de CO2 de 50% d'ici 2030, et participe au projet Stargate organisé par Brussels Airport, dont fait partie l'approvisionnement de l'aéroport en carburants SAF. Notons qu'au même moment, Liege Airport a aussi annoncé la mise en place d'un approvisionnement en carburant SAF via un pipeline de l'OTAN. "Nous sommes également heureux d'annoncer que plusieurs de nos compagnies aériennes clientes ont confirmé avoir eu des discussions avec des fournisseurs pour organiser l'approvisionnement et l'utilisation de SAF dans notre aéroport à court et moyen termes" indique un communiqué de Liege Aiport. Il espère "annoncer très prochainement le décollage du premier vol cargo propulsé par du SAF au départ de Liege Airport."Les émissions du transport aérien sont plus critiquées que jamais pour leur contribution au réchauffement climatique. Certaines compagnies répondent en promettant d'utiliser plus de SAF que demandé par la future directive européenne. Ainsi Ryanair promet de consommer un carburant constitué à 12,5% de SAF d'ici 2030, deux fois plus que la norme européenne en préparation.Plusieurs producteurs proposent du carburant SAF, dont TotalEnergies ou Shell. Brussels Airlines a utilisé du carburant du groupe finlandais Neste, premier producteur de carburant SAF sur le marché mondial. Il dispose d'une usine dans le port de Rotterdam qui fournit des installations à Gand, en Belgique, pour livrer ce carburant renouvelable à Brussels Airport via un pipeline de l'Otan. Cette usine va doubler sa production d'ici 2026 et passer à 2,7 millions de tonnes par an de SAF et de carburant renouvelable pour le transport routier.