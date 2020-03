Le secteur touristique européen a perdu "deux millions de nuitées" hôtelières depuis janvier en raison de l'épidémie de coronavirus, a indiqué jeudi le commissaire européen Thierry Breton, qui évalue à "un milliard d'euros en moins par mois" les pertes pour l'industrie.

"Depuis le mois de janvier, c'est deux millions de nuitées en moins pour l'industrie touristique européenne, et à peu près un milliard d'euros en moins par mois" pour le secteur, a précisé le commissaire français, chargé à Bruxelles du Marché intérieur, lors d'une interview diffusée sur les antennes de BFMTV et RMC.

Il a souligné qu'il y aurait "des mesures au niveau des Etats-membres", indiquant ainsi que 3,2 milliards d'euros avaient été débloqués par l'Italie.

La Chine a suspendu le 25 janvier les voyages organisés à l'étranger pour tenter d'enrayer la propagation de l'épidémie, alors que le pays est le plus gros "émetteur" de touristes, avec près de 150 millions de voyages à l'étranger en 2018.

"Depuis janvier, les touristes chinois ne viennent plus en Europe" en raison de ces restrictions de circulation, a rappelé M. Breton.

Les Chinois voyagent avant tout dans la région Asie mais lorsqu'ils optent pour du long-courrier, leurs destinations de prédilection sont l'Europe, les Etats-Unis et l'Australie. En Europe, la France est le premier pays visité par les Chinois qui ont été 2,2 millions à s'y rendre en 2018.

La Chine est également le pays dont les ressortissants dépensent le plus lorsqu'ils sont en voyage. Pour l'Europe seule, les visiteurs de l'Empire du Milieu ont représenté 30,2% de la valeur totale des ventes détaxées en 2019, selon la société spécialisée Planet.

"Depuis le mois de janvier, c'est deux millions de nuitées en moins pour l'industrie touristique européenne, et à peu près un milliard d'euros en moins par mois" pour le secteur, a précisé le commissaire français, chargé à Bruxelles du Marché intérieur, lors d'une interview diffusée sur les antennes de BFMTV et RMC.Il a souligné qu'il y aurait "des mesures au niveau des Etats-membres", indiquant ainsi que 3,2 milliards d'euros avaient été débloqués par l'Italie.La Chine a suspendu le 25 janvier les voyages organisés à l'étranger pour tenter d'enrayer la propagation de l'épidémie, alors que le pays est le plus gros "émetteur" de touristes, avec près de 150 millions de voyages à l'étranger en 2018."Depuis janvier, les touristes chinois ne viennent plus en Europe" en raison de ces restrictions de circulation, a rappelé M. Breton. Les Chinois voyagent avant tout dans la région Asie mais lorsqu'ils optent pour du long-courrier, leurs destinations de prédilection sont l'Europe, les Etats-Unis et l'Australie. En Europe, la France est le premier pays visité par les Chinois qui ont été 2,2 millions à s'y rendre en 2018.La Chine est également le pays dont les ressortissants dépensent le plus lorsqu'ils sont en voyage. Pour l'Europe seule, les visiteurs de l'Empire du Milieu ont représenté 30,2% de la valeur totale des ventes détaxées en 2019, selon la société spécialisée Planet.