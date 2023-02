En Flandre, un locataire de logement social ne peut être en même temps propriétaire immobilier à l'étranger. La moitié des enquêtes lancées pour le vérifier se sont révélées positives.

Depuis mars 2021, les sociétés flamandes de logement social peuvent demander à des entreprises privées si certains de leurs locataires ne sont pas en même temps propriétaires immobiliers à l'étranger. Fin mai de l'année dernière, 677 enquêtes de ce type avaient été lancées, au départ de sérieuses présomptions. Par exemple une boîte aux lettres qui déborde régulièrement, de longues absences répétées, une consommation énergétique manifestement en deçà de la moyenne, etc. Des enquêtes ont été menées essentiellement au Maroc (295), en Turquie (243) ainsi qu'en Italie (68). Sur les 677 dossiers ouverts, 322 se sont révélés positifs et c'est en province de Limbourg que résidaient le plus de fraudeurs. Devant le succès de la mesure, le contrat-cadre autorisant pareilles recherches sera prolongé jusqu'en mars 2024. Tout intérêt pour la Flandre puisque les frais de recherche et de justice peuvent être récupérés auprès des fraudeurs qui se font prendre.D'après "Radio 1"