Cela va faire quatre ans que Caterpillar a quitté Charleroi. Depuis, les promoteurs du site s'activent pour trouver un occupant qui tienne la route. De route il en était d'ailleurs question avec Thunder Power, le constructeur chinois de voitures électriques. Il devait assembler à Charleroi sa Chloé, une petite citadine. Mais force est de constater que deux ans plus tard, le projet n'avance guère et la levée de fonds promise par le constructeur a été reportée à mi-2021. Alors exit Thunder Power ? C'est aller un peu vite en besogne mais il est exact que les promoteurs cherchent une alternative. Après Amazon (un entrepôt) et Apple (un centre de données), c'est un nouvel acteur qui est entré dans la danse fin 2019 : Merlin Entertainments. Il s'agit, derrière Disney, du deuxième acteur mondial du secteur de l'amusement. Merlin, c'est 67 millions de visiteurs par an, 130 parcs d'attraction et 4.500 chambres d'hôtel. Propriété, entre autres, de Kirkbi, le véhicule d'investissements de la famille propriétaire de Lego, le groupe possède, notamment, les musées de cire Madame Tussauds et les parcs aquatiques Sea Life dont celui de Blankenberge. Mais aussi les huit Legoland installés à travers le monde. Un neuvième va ouvrir à New York l'an prochain avant celui de Shanghai annoncé il y a peu.Le onzième sera-t-il carolo ? C'est en tout cas ce que le groupe, venu visiter le site, étudie. Il a besoin de 100 ha pour installer le parc et des hôtels et restaurants. Soit un bon millier d'emplois à la clé. Pour compléter sa mise de 100 millions d'euros en propre, Merlin vient de désigner une banque d'affaires pour lever les 200 millions manquants. Levée de fonds à laquelle collaborerait la Région wallonne. Un bon signe ?