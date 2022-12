Un "deal inédit" de 20 millions d'euros a été signé vendredi entre le fédéral et les représentants de la capitale, fait savoir Le Soir. La somme débloquée permettra de compenser les nombreuses dépenses liées au sans-abrisme dans la capitale.

"Pour la première fois, le fédéral reconnaît la situation particulière de notre Région", se réjouit Rudi Vervoort (PS), ministre-président bruxellois. "Ce deal remet un peu de justice. Il est logique que le fédéral reconnaisse que nous faisons plus que notre part." Les 20 millions d'euros ne viendront pas gonfler d'autant le budget "sans-abrisme" bruxellois estimé à 80 millions d'euros. Il s'agit d'une compensation. "Ils serviront à rembourser tout ce que nous faisons déjà", confirme Rudi Vervoort. Cela fait longtemps que la Région bruxelloise alerte le fédéral sur les coûts de la crise de l'accueil des demandeurs de protection internationale. L'année 2022 restera dans les esprits comme celle où un nombre record d'Afghans, Syriens et autres Burundais ont débarqué dans la capitale pour demander l'asile avec des chiffres pas vus depuis 2015. Sans compter les 60.000 réfugiés ukrainiens dont on estime qu'environ 20% ont élu domicile à Bruxelles.