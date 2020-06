Les touristes venant en Grèce à partir du 1er juillet devront remplir un questionnaire en ligne 48 heures à l'avance et recevront un code-barre qui déterminera s'ils doivent être soumis à un test de dépistage à leur arrivée.

Le gouvernement grec a mis fin ce week-end aux tests de dépistage aléatoires des voyageurs selon leur pays d'origine, qui avaient semé la confusion chez les touristes. Ces derniers ne savaient pas s'ils devraient passer une nuit à l'hôtel pour être testés ou être placés en quarantaine après avoir atterri depuis le 15 juin à Athènes et Thessalonique.

La Grèce, qui a été relativement épargnée par le coronavirus avec 191 morts, mène une vaste campagne promotionnelle visant à relancer le tourisme, qui représente un quart de son PIB, en rassurant les voyageurs potentiels ainsi que les Grecs qui craignent une résurgence de la pandémie avec le retour des touristes.

Le gouvernement a mis en place un nouveau protocole, exigeant des voyageurs qu'ils remplissent un questionnaire en ligne 48 heures avant leur arrivée, avec des détails personnels comme leur pays d'origine ou les pays traversés au cours des 15 derniers jours. Ce questionnaire est obligatoire jusqu'au 31 août.

Chaque personne recevra alors un QR code personnel établi selon les données fournies qui sera vérifié sur son téléphone mobile ou sur impression papier à son port d'arrivée.

Selon son code-barre, elle sera dirigée vers la sortie ou vers l'espace de dépistage. Dans ce cas, elle devra s'isoler à l'adresse fournie sur le questionnaire, dans l'attente des résultats du test, selon le nouveau protocole de la protection civile.

Avec cette nouvelle "procédure d'algorithme, nous aurons de fortes chances de pouvoir détecter la majorité des cas importés", a déclaré Dimitris Paraskevis, membre du comité d'experts du ministère grec de la Santé, à Skai TV.

A partir du 1er juillet, tous les aéroports du pays rouvriront aux vols internationaux, les ports de Patras et Igoumenista accueilleront de nouveau des ferries en provenance d'Italie et les autres ports du pays seront rouverts aux bateaux de croisière.

