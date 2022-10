"Des centaines de localités dans sept régions d'Ukraine" ont été privées d'électricité à la suite de frappes "massives" russes lundi matin, a indiqué le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal sur Telegram.

"Les terroristes russes ont de nouveau attaqué massivement l'Ukraine. Leurs cibles ne sont pas pas les installations militaires, mais des infrastructures essentielles civiles", a lancé M. Chmygal. "Des missiles et des drones ont touché dix régions, endommageant 18 installations, la plupart liées (au système) énergétique", a-t-il ajouté.

La Russie a frappé des installations énergétiques en Ukraine avec des "armes de haute précision", a indiqué son ministère de la Défense, Kiev faisant état d'une "attaque massive" ayant notamment entraîné des coupures d'eau et de courant.

A Kiev, où au moins cinq explosions ont été entendues tôt lundi par des journalistes de l'AFP, "80% des consommateurs de la capitale" sont privés d'eau, a affirmé sur Telegram le maire Vitaly Klitscho, précisant également que "350.000 foyers étaient sans électricité".

"Les terroristes russes ont, une fois de plus, lancé une attaque massive contre des installations du système énergétique dans un certain nombre de régions", a déploré plus tôt un conseiller de la présidence ukrainienne, Kyrylo Timochenko.

Selon le Premier ministre Denys Chmygal, "des missiles et des drones ont touché 10 régions, endommageant 18 installations, la plupart liées (au système) énergétique".

"Des centaines de localités" se trouvent sans électricité "dans sept régions" ukrainiennes, a-t-il ajouté.

"Au lieu de se battre sur le terrain militaire, la Russie combat des civils", a, lui, fustigé Dmytro Kouleba, le chef de la diplomatie ukrainienne.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, "plus de 50 missiles de croisière ont été lancés" sur l'Ukraine "à l'aide d'avions", depuis le nord de la mer Caspienne et de la région russe de Rostov.

Les débris de l'un d'entre eux, abattu par les forces de Kiev, sont tombés sur un village moldave frontalier de l'Ukraine, a affirmé Chisinau, faisant état de dégâts matériels mais pas de victime dans l'immédiat.

"Les terroristes russes ont de nouveau attaqué massivement l'Ukraine. Leurs cibles ne sont pas pas les installations militaires, mais des infrastructures essentielles civiles", a lancé M. Chmygal. "Des missiles et des drones ont touché dix régions, endommageant 18 installations, la plupart liées (au système) énergétique", a-t-il ajouté. La Russie a frappé des installations énergétiques en Ukraine avec des "armes de haute précision", a indiqué son ministère de la Défense, Kiev faisant état d'une "attaque massive" ayant notamment entraîné des coupures d'eau et de courant.A Kiev, où au moins cinq explosions ont été entendues tôt lundi par des journalistes de l'AFP, "80% des consommateurs de la capitale" sont privés d'eau, a affirmé sur Telegram le maire Vitaly Klitscho, précisant également que "350.000 foyers étaient sans électricité". "Les terroristes russes ont, une fois de plus, lancé une attaque massive contre des installations du système énergétique dans un certain nombre de régions", a déploré plus tôt un conseiller de la présidence ukrainienne, Kyrylo Timochenko.Selon le Premier ministre Denys Chmygal, "des missiles et des drones ont touché 10 régions, endommageant 18 installations, la plupart liées (au système) énergétique". "Des centaines de localités" se trouvent sans électricité "dans sept régions" ukrainiennes, a-t-il ajouté."Au lieu de se battre sur le terrain militaire, la Russie combat des civils", a, lui, fustigé Dmytro Kouleba, le chef de la diplomatie ukrainienne.Selon l'armée de l'air ukrainienne, "plus de 50 missiles de croisière ont été lancés" sur l'Ukraine "à l'aide d'avions", depuis le nord de la mer Caspienne et de la région russe de Rostov.Les débris de l'un d'entre eux, abattu par les forces de Kiev, sont tombés sur un village moldave frontalier de l'Ukraine, a affirmé Chisinau, faisant état de dégâts matériels mais pas de victime dans l'immédiat.