Le président américain Donald Trump a laissé entendre lundi que la signature d'un accord commercial avec Pékin pourrait intervenir avant le sommet de l'Association des pays riverains du Pacifique (APEC) qui doit avoir lieu mi-novembre au Chili.

"Nous regardons la possibilité d'être en avance sur le calendrier pour signer une partie très importante de l'accord avec la Chine", a-t-il déclaré, ajoutant que cela pourrait intervenir "bien avant" le calendrier attendu.

"Et nous appellerons cela la phase 1, mais c'est un gros morceau", a-t-il assuré, soulignant une nouvelle fois que ce traité ferait la part belle au secteur agricole.

De son côté, la Chine a confirmé samedi que les négociations commerciales avec les Etats-Unis étaient sur la bonne voie, annonçant au passage son intention de lever l'embargo sur les importations de volaille américaine.

Vendredi, l'administration Trump a indiqué que la phase 1 de l'accord était "proche d'être finalisée", à l'issue d'un entretien téléphonique entre le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer (USTR) et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin d'un côté, et le négociateur en chef chinois, le vice-Premier ministre Liu He, de l'autre.

Robert Lighthizer avait récemment dit espérer que la phase 1 de l'accord serait prête pour être signée par le président Donald Trump le mois prochain au Chili en marge d'un sommet de l'APEC.

Un accord commercial mettrait fin à un conflit lancé en mars 2018 par l'hôte de la Maison Blanche pour mettre fin à des pratiques commerciales jugées "déloyales".

Cette guerre commerciale menace la croissance mondiale.