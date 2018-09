Trump va annoncer de nouvelles taxes douanières sur des produits chinois

Donald Trump semble vouloir accroître d'un cran la guerre commerciale opposant son pays à la Chine, à en croire des médias US. Selon le Wall Street Journal et le New York Times samedi, qui citent des sources haut placées, le président américain a décidé d'imposer de nouvelles taxes douanières sur des importations chinoises d'une valeur de 200 milliards de dollars. Il annoncerait et officialiserait ces mesures dans quelques jours -probablement lundi ou mardi d'après le Wall Street Journal.