"Trump tire un rideau de fer dans nos smartphones"

Stijn Fockedey Stijn Fockedey est rédacteur de Trends

"Si les esprits ne s'apaisent pas rapidement, l'industrie technologique, l'un des piliers les plus performants et les plus novateurs de l'économie mondiale, risque de se disloquer en un camp chinois et un camp occidental." C'est ce qu'affirme Stijn Fockedey, rédacteur au magazine Trends, après que Google ait coupé les ponts avec Huawei.

