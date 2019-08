Trump répète que la Fed doit réduire les taux "plus vite et plus fort"

Le président américain, Donald Trump, a réitéré mercredi dans une longue série de tweets ses diatribes contre la Banque centrale américaine, exigeant qu'elle réduise les taux "plus vite et plus fort" et la traitant d'"incompétente".

"Ils doivent baisser les taux plus vite et plus fort (...) L'incompétence, c'est terrible à voir, surtout quand vous savez que tout pourrait être réglé facilement", a écrit le président. Il fait aussi référence à la baisse des taux par plusieurs banques centrales mercredi (Inde, Nouvelle-Zélande, Thaïlande), ce qui a entraîné une chute des rendements obligataires. "Notre problème n'est pas la Chine (...). C'est la Réserve fédérale qui est trop fière pour admettre avoir fait une bêtise en relevant les taux trop vite et trop hauts. (J'avais raison !)", clame encore le président.