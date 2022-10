Jusqu'ici, la capacité belge éolienne offshore se monte à 2,2 gigawatts. Elle est fournie par les huit parcs construits dans une première zone. A titre d'exemple, ils ont fourni l'an dernier 8% de la consommation électrique ...

Jusqu'ici, la capacité belge éolienne offshore se monte à 2,2 gigawatts. Elle est fournie par les huit parcs construits dans une première zone. A titre d'exemple, ils ont fourni l'an dernier 8% de la consommation électrique belge. La semaine dernière, le conseil des ministres a validé le projet porté par Tinne Van der Straeten, la ministre de l'Energie, et Vincent Van Quickenborne, le ministre de la Mer. Il propose la division de la zone Princesse Elisabeth en trois lots pour un total de 3,5 gigawatts. Ce projet va quasiment tripler la capacité offshore. Un appel d'offres va être lancé sous peu pour l'attribution des trois concessions. Il reste à voir quels critères seront mis en place et quels acteurs seraient susceptibles de pouvoir y répondre (les entreprises belges seraient favorables à de petites parcelles). Ainsi que le mécanisme de soutien qui sera mis en place. La Creg plaide pour un prix plancher en dessous duquel le gouvernement compense et un prix plafond au-dessus duquel le concessionnaire reverse une partie des recettes à l'Etat.