Les frontières chinoises sont à nouveau ouvertes. Trois ans d'auto-isolement ont changé le pays, explique Philippe Snel, avocat d'affaires à Shanghai. "La Chine est comme un adolescent qui réalise soudain qu'il peut se débrouiller sans ses parents."

Pendant près de trois ans, la Chine a maintenu ses frontières pratiquement fermées. Il s'agissait d'une expérience sans précédent. Avec la réouverture, les voyageurs qui arrivent sur le territoire chinois ne devront plus subir les strictes semaines de quarantaine. Et les Chinois qui veulent se rendre à l'étranger reçoivent à nouveau des passeports. La plupart des restrictions au niveau national ont également été levées. Selon Philippe Snel, avocat d'affaires, qui vit et travaille à Shanghai depuis près de 20 ans, la raison pour laquelle le gouvernement chinois a changé si rapidement de cap aussi rapidement relève de la conjecture. "Les raisons exactes de ce revirement de situation ne sont connues que d'une poignée de personnes. Mais c'était maintenant ou jamais. La société chinoise approchait d'un dangereux point de basculement."

Philippe Snel ne fait pas seulement référence à la situation économique qui découlent des restrictions et de la politique "zéro covid". "Le mécontentement populaire a atteint son paroxysme. Les contaminations n'étaient contrôlées par le gouvernement qu'au moyen de fermetures sévères concernant des villes entières, mais la population ne le supportait plus. Le gouvernement ne voulait plus prendre de risque, surtout après les récentes manifestations, qui ont provoqué une onde de choc."Un autre élément a également joué un rôle dans ce relâchement : les étrangers et les entreprises étrangères en avaient assez. "L'année dernière, un tiers des résidents étrangers de Shanghai, Guangzhou et Shenzhen sont partis définitivement. Cela représente 80 000 à 100 000 personnes. Sans la réouverture, une autre moitié de ceux-ci aurait pu s'en aller cette année", a déclaré M. Snel. "Sur une population de 1,4 milliard de Chinois, cela semble être une bagatelle, mais cela menaçait de devenir une sérieuse tache sur le bilan international de la Chine."L'assouplissement des restrictions de la politique "zéro covid" a provoqué un tsunami d'infections, qui semble aujourd'hui avoir atteint son sommet. "Entre le jour de Noël et le Nouvel An, les deux tiers de mon personnel étaient absents pour cause d'infection ou de maladie. Même dans la rue, on ne voyait presque personne", dit Snel. "Aujourd'hui, les trois quarts de mes employés ont repris le travail, et il y a aussi plus de mouvement dans les rues. Il y aura probablement une deuxième vague après le Nouvel An chinois, le 22 janvier, lorsque, selon les estimations, 400 à 600 millions de Chinois retourneront en ville après avoir rendu visite à leur famille. Il faudra sans doute encore plusieurs vagues d'infection avant que la population n'atteigne un certain degré d'immunité."La Chine a toujours besoin du mondeLa santé reviendra, mais les esprits auront changé, a déclaré M. Snel. "Trois années d'auto-isolement ont fait monter ici et là des voix nationalistes avec l'idée que la Chine peut se passer des étrangers", a-t-on entendu. Mais cette manière de penser est restée minoritaire. Pour la grande majorité, c'est clair : ce pays ne peut pas revenir la citadelle autarcique et impénétrable d'il y a quelque 250 ans. La Chine fait partie du monde, et ce processus ne peut être inversé. Le pays est devenu prospère grâce au commerce international et aux investissements étrangers. Il n'est pas réaliste de stopper cette évolution et d'orienter l'ensemble de l'économie vers une production et une consommation internes. Depuis mon bureau, je vois des boutiques de luxe rouvrir leurs portes : elles vendent des produits de luxe européens, pas chinois. Vous ne pouvez tout simplement pas remettre le génie dans la bouteille. En Chine, le film américain "Avatar : la voie de l'eau" est sorti le week-end dernier. Et dans un théâtre, en bas de ma rue, on joue 'The Phantom of the Opera', une comédie musicale du Britannique Andrew Lloyd Webber."La conscience de soi de la Chine a mûriCe n'est pas parce que la Chine fait partie du monde qu'elle y est soumise. Pour la direction du parti communiste chinois - qui veut faire du pays une superpuissance - c'est clair depuis un certain temps, mais au cours des trois dernières années, M. Snel a constaté que quelque chose a également changé au sein de la population. "Le pays est comme un adolescent qui réalise soudain qu'il peut se débrouiller sans ses parents", a-t-il déclaré. Trois ans d'isolement ont rendu la Chine plus consciente d'elle-même. Cette conscience de soi avait déjà commencé à se développer avant, mais le confinement a accéléré cette évolution." Philippe Snel constate rapidement le changement, notamment dans le secteur des affaires. "La majorité des filiales chinoises, appartenant à des multinationales occidentales, ont été maintenues à flot au cours des trois dernières années par une direction locale, et souvent avec beaucoup de succès. Cette direction locale ne laissera pas facilement s'échapper cette indépendance acquise. L'époque où les sièges sociaux à l'étranger pouvaient imposer leurs décisions concernant l'approvisionnement et la production est révolue. Les plans locaux auront désormais la priorité." Les hommes d'affaires occidentaux devront également présenter des arguments solides pour être pris au sérieux, a déclaré M. Snel. "Par exemple, ne pensez pas : 'Je suis fournisseur d'une grande entreprise en Europe ou aux États-Unis, donc je pourrai sous-traiter à des entreprises chinoises'. Au cours des trois dernières années, de nombreuses entreprises chinoises ont remplacé leurs fournitures européennes ou américaines par des produits chinois moins chers, de qualité raisonnable, avec des coûts de transport beaucoup plus faibles, et donc plus de bénéfices. La Chine ne sera plus dupe. La dépendance unilatérale à l'égard des entreprises occidentales disparaitra. Désormais, il s'agit d'interdépendance. Alors que de nombreux entrepreneurs européens et américains parlent de ramener la production sur le marché national, je n'ai encore rien vu de semblable se produire. Pour la production de composants de haute technologie, il n'y a pas mieux que la Chine pour le moment."Le consommateur chinois revient en forceLes fermetures et l'incertitude ont maintenu la consommation chinoise dans l'expectative. Les consommateurs chinois ont beaucoup de retard à rattraper et n'hésiteront pas, a déclaré M. Snel. "On aura l'impression que le plus grand supermarché du monde rouvre ses portes. Mais les Chinois ne chercheront pas seulement des produits de consommation. De plus en plus de Chinois se rendent compte que la vie ne se résume pas à travailler dur, à gagner de l'argent et à acheter des produits. Cela ouvre bien des possibilités pour les entreprises opérant dans les secteurs du sport et des loisirs. Une chose est sûre : l'Occident a pu ignorer la Chine pendant trois ans, sans pour autant la faire disparaître."