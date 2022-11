Selon la ministre, trente poteaux ont été commandés et reçus. L'installation de 17 à 20 radars est prévue en 2023 sur base du nouveau plan radar. Pour le solde des poteaux, les sites seront analysés et placés suivant les opportunités.

Concernant les radars à boucle (vitesse et franchissement du feu rouge), il est prévu d'installer cinq poteaux et d'en déplacer deux.

Entre 2021 et 2022, 28 poteaux destinés aux seuls contrôles de vitesse ont été placés entre 2021 et 2022 (pour 18 caméras).

Toujours selon Elke Van den Brandt, la réactivation du radar-tronçon du tunnel Annie Cordy est prévue pour le printemps, mais pour le moment, le bourgmestre de Koekelberg, Ahmed Laaouej (PS) s'y oppose.

Par ailleurs, 26 nouveaux afficheurs de vitesse ont été commandés; 19 ont été installés. Conformément au nouveau Plan d'action de sécurité routière, la Région prévoit de placer des afficheurs de vitesse devant tous les abords d'école

Enfin, six à sept radars de type Lidar - installés dans une tour de couleur grise déplaçable, NDLR - sont demandés par les zones de police par semaine. La dernière reconduction du marché a été faite en 2022. Un nouveau marché sera lancé début 2023, a encore dit la ministre.

