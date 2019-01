Trends-Tendances a réuni Alex Vizorek et Marie-Christine Marghem: décodage de destins croisés

Il est ingénieur de gestion et journaliste de formation, mais ce sont la scène et l'humour qui l'ont rendu célèbre. Elle est passionnée d'art dramatique et a fait le conservatoire, mais elle a choisi le droit pour devenir avocate, avant d'embrasser la carrière politique. A l'invitation de "Trends-Tendances", l'animateur-humoriste et la ministre de l'Energie décortiquent leurs destins croisés.