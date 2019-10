Commissaire européen aux Affaires économiques depuis le 1er novembre 2014, Pierre Moscovici s'apprête à quitter le Berlaymont, siège bruxellois de l'exécutif européen, à la fin de ce mois pour céder la place à la nouvelle équipe menée par Ursula Von der Leyen. On dit qu'il devrait présider prochainement la Cour des comptes en France.

Voici quelques jours, invité par l'Association française des journalistes économiques et financiers, le commissaire qui avait en charge le suivi de la trajectoire budgétaire des Etats, la fiscalité et l'union douanière a dressé un premier bilan et a évoqué les sujets brûlants : Brexit, Banque centrale européenne (BCE), montée populiste ou pacte de stabilité. Et il a même évoqué pour nous la trajectoire budgétaire belge...

...