L'interminable méga-chantier de la cité ardente ulcère le milieu économique local. Des aides sont octroyées, mais contestées. Un nouveau plan, nécessaire, suscite... un petit bras de fer Ecolo-MR. N'en jetez plus?

S'il est une ville où les commerçants attendent les soldes comme des affamés, c'est bien Liège. La Cité ardente est malmenée depuis des années par le chantier du tram, qui ne cesse de prendre du retard, et ce n'est visiblement pas fini. Ou quand un mégaprojet devient une histoire de guignols...

S'il est une ville où les commerçants attendent les soldes comme des affamés, c'est bien Liège. La Cité ardente est malmenée depuis des années par le chantier du tram, qui ne cesse de prendre du retard, et ce n'est visiblement pas fini. Ou quand un mégaprojet devient une histoire de guignols...Début décembre, on apprenait que six banques, dont la Banque européenne d'investissements (BEI), ont suspendu le financement de la construction de la nouvelle ligne de tram à Liège. L'entrepreneur français Colas, qui accumule les pertes dues au gros retard pris par le projet, faisait la grimace. Deux semaines plus tard, la presse locale annonçait une accélération des travaux avec la mise à disposition par Bouygues de 600 ouvriers.En attendant, les commerçants ne savent plus à quel saint se vouer et font la soupe à la grimace. Un plan d'aides a déjà été dégagé par la Région wallonne, d'une hauteur de 11 millions d'euros, et est répartie par la Ville en cinq zones géographiques en fonction... de la distance du chantier, en mètres."Il y a deux poids deux mesures entre les commerces, parce qu'on est situés à X mètres... comme si le milieu était moins impacté par les travaux que les bouts de rue, pestait notamment une chocolatière auprès de la télévision régionale RTB. Le problème, c'est que les gens ne viennent pas en ville, ils ont du mal à accéder que ce soit au bout ou au milieu de la rue.Ce premier plan d'aide n'est, en outre, pas suffisant. Olivier Biérin, député wallon et devenu vice-président après les récents scandales, s'exprimait de la sorte le 4 janvier: "Fin 2022, je demandais aux Ministres Adrien Dolimont (Budget) et Willy Borsus (Economie) une aide complémentaire en 2023 pour les commerçants liégeois. Le premier a répondu positivement mais pas le 2ème. On reviendra à la charge en 2023!"Les deux ministres sont MR, cela dit en passant.Willy Borsus lui répond: "Bonjour. Pour être précis, signalons que le chantier du Tram relevant des compétences de mon collègue Ph Henry, il me semble parfaitement indiqué qu'il puisse aussi mobiliser des efforts et des crédits pour soutenir les commerçants impactés par ce chantier interminable."Philippe Henry, faut-il le dire, est Ecolo.Dans la foulée, d'autres constatent que ce ne sont pas les responsables... de la santé qui sont intervenus pour soutenir l'économie au moment du Covid.Mais avouons-le, cette saga a quelque chose de surréaliste. Et de pénible pour les commerçants.