La saison des vacances a démarré une semaine plus tôt pour le littoral, le 22 octobre, premier jour de congé pour les petits Belges francophones. Dans l'enseignement flamand, les vacances scolaires ont démarré une semaine plus tard.

Selon les chiffres du Westtoer, la première semaine de congés des Belges francophones a été synonyme d'escapade à la Côte, qui a enregistré une augmentation de 40% du nombre de nuitées. Le nombre d'excursionnistes a également crû de 5% par rapport aux congés de 2021.

La semaine suivante, où l'ensemble de la Belgique était en vacances, la mer a continué d'attirer les touristes. Par rapport à l'an dernier, le tourisme de séjour a augmenté de 7%. Le nombre d'excursionnistes a explosé de 30% par rapport aux congés d'automne de 2021, encore marqués par les restrictions sanitaires.

Au total, le Westtoer a enregistré 1,2 million de nuitées. Le week-end prolongé du 1er novembre a été populaire, avec une occupation des hôtels de 90%. "La meilleure journée a été le 30 octobre, avec plus de 100.000 touristes d'un jour. Les jours suivants ont également enregistré de bons résultats. Le beau temps et le fait que beaucoup de monde ait fait le pont le lundi 31 octobre expliquent cette augmentation", commente le Westtoer.

