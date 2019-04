Think Circular est un concept de conférences visant à décrypter l'économie circulaire et à s'inspirer d'exemples concrets en vue de passer à l'action dans sa propre organisation. Le coup d'envoi de ces afterworks d'un nouveau genre sera donné ce vendredi 26 avril à Liège.

Nous sommes 7,7 milliards d'individus sur la planète aujourd'hui. La population mondiale devrait continuer de croître et avoisiner les 10 milliards à l'horizon 2050. Dans ce contexte, les ressources se raréfient et les déchets s'amoncellent inexorablement. Le système linéaire "extraire - fabriquer - utiliser - jeter" sur lequel repose l'économie mondiale est devenu obsolète. C'est pourquoi il convient de concevoir et de mettre en oeuvre des modes de production et de consommation qui assurent la survie de notre espèce et de notre environnement.

...