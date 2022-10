Le ministre bruxellois des Pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt (DéFI), a décidé d'annuler définitivement le règlement-taxe de la commune de Molenbeek sur les caisses automatiques, a indiqué mercredi son cabinet.

Interrogée mercredi, la bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux (PS) a indiqué que la commune réfléchissait à l'opportunité, ou non, d'aller en appel de cette décision.

La commune de Molenbeek-Saint-Jean avait instauré une telle taxe en juin dernier. Celle-ci s'élevait à 5.600 euros par machine présente sur son territoire.

La mesure avait suscité de nombreuses remarques. Le ministre bruxellois des Pouvoirs locaux avait décidé, en août dernier, de la suspendre. Il avait alors invoqué le fait que l'administration régionale des pouvoirs locaux ne partageait pas le constat communal que l'installation de caisses automatiques "participerait à la déshumanisation locale dans le secteur de l'emploi" parce que les clients "conservent le choix de se diriger vers les caisses traditionnelles s'ils désirent avoir un contact humain", que "les caisses automatiques font l'objet d'un contrôle de la part d'un caissier et que par conséquent, les interactions entre ceux-ci sont fréquentes".

La tutelle ne constatait par ailleurs pas que l'installation de caisses automatiques dans les supermarchés aurait un impact négatif sur l'emploi local. Selon Bernard Clerfayt qui n'a pas changé de point de vue à ce propos, cette taxe contrevient aussi à la politique régionale visant à favoriser la transition numérique sur le territoire bruxellois.

"Depuis, la commune a soumis une nouvelle décision, en tout point similaire. Bernard Clerfayt reste donc sur sa position et maintient l'annulation du règlement estimant que celui-ci risque de mettre à mal le développement économique", a justifié son cabinet.

"Nous n'observons pas une baisse de l'emploi dans les magasins depuis l'installation des self-scans. C'est un outil qui offre un gain de temps aux clients et permet aux entreprises de rester compétitives sur le marché", a dit le ministre, cité dans un communiqué de son cabinet.

La question de la taxation des robots reste un sujet complexe qui fait l'objet de vifs débats. Cependant, elle doit être approfondie entre les niveaux de pouvoir et en concertation avec les entreprises impactées. "L'initiative molenbeekoise aurait entrainé des disparités fiscales avec des impacts considérables sur le développement économique", a conclu le ministre DéFI.

"Je reste également sur ma position. L'instauration d'une telle taxe reste pour moi, un vrai progrès social. Les travailleurs, des grands groupes, eux, savent en quoi ces caisses déshumanisent, quel surprofit cela génère et quelle pression cela met sur leurs conditions de travail", a répliqué la bourgmestre de Molenbeek, au ministre, via Twitter.

"Nous sommes en réflexion pour aller en appel. Nous avons 60 jours pour cela", a ajouté Catherine Moureaux, interrogée à ce propos par Belga.

