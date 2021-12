Le taux de chômage aux Pays-Bas a baissé pour s'établir à 2,7% en novembre, soit son niveau le plus bas depuis 2003, année où a été instaurée la méthode de calcul actuelle, a annoncé jeudi l'Office central des statistiques (CBS).

Au cours des trois derniers mois, le nombre de chômeurs a diminué en moyenne de 17.000 par mois, selon l'Office. 251.000 chômeurs ont été recensés en novembre, contre 277.000 en octobre, a souligné le CBS.

Malgré la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires en novembre, la pénurie de main-d'oeuvre est restée importante, selon la chaîne publique NOS.

Avec le déclenchement de la crise sanitaire en mars 2020, le chômage avait augmenté rapidement aux Pays-Bas, a rappelé le CBS.

Il avait ensuite baissé rapidement aussi de novembre 2020 à mars 2021, à la faveur du rebond économique généralisé. De juillet à octobre, le recul avait faibli lorsque l'afflux de la population inactive était redevenu positif.

Malgré la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires en novembre, la pénurie de main-d'oeuvre est restée importante et continue à jouer favorablement en faveur de l'emploi.

Le taux d'emploi net a de son côté atteint un nouveau record historique. Pour la première fois, plus de 70% des 15 à 74 ans, soit 9,2 millions de personnes, occupaient un emploi rémunéré, selon le CBS.

Les Pays-Bas considèrent comme demandeur d'emploi toute personne de 15 à 75 ans cherchant un emploi d'une heure au minimum par semaine.

Le pays compte plus de 17 millions d'habitants.

