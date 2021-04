L'immense grue qui surmonte les anciens chantiers navals de Boelwerf, à Tamise, fait partie du paysage. L'en ôter serait comme une décapitation.

Même si elle se trouvait à l'origine sur le site de Cockerill Yards à Hoboken, l'immense grue qui surmonte les anciens chantiers navals de Boelwerf, à Tamise, fait partie du paysage. L'en ôter serait comme une décapitation, déplorent les défenseurs de ce vestige industriel. Boelwerf a fait faillite en 1994. Dix ans plus tard, les curateurs cèdent à la commune cet "hommage aux travailleurs", entretemps classé. "Nous n'avions aucune idée de ce que cela allait nous coûter, reconnaît Luc De Ryck, bourgmestre CD&V de la localité. Les travaux de restauration avoisinent en effet le million et demi d'euros. Incapable d'assumer cette dépense, la commune envisage de demander le déclassement de la grue. Un premier pas vers sa transformation en ferraille, s'insurgent ses défenseurs. Avant d'agir, le collège aimerait toutefois connaître la position de Matthias Diependaele (N-VA), ministre en charge du Patrimoine immobilier. A l'origine, en effet, le gouvernement flamand allait financer 80% des travaux, commune et province se partageant le reste.