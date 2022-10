Lors de l'élaboration de son budget 2023, le gouvernement fédéral plancherait sur plusieurs pistes pour diminuer la durée et la rémunération des différentes formes de congés parentaux.

Ce faisant, "le gouvernement envisagerait d'attaquer frontalement la conciliation vie privée-vie professionnelle des travailleurs et travailleuses du secteur privé comme du secteur public", dénonce vendredi la CSC qui se dit stupéfaite par "ce projet d'économie sur le dos des familles et, en particulier, des femmes".

Selon le syndicat chrétien, les mesures de crédit-temps ont démontré leur efficacité et toutes les évaluations prouvent que les dispositifs de soutien à la conciliation vie privée-vie professionnelle doivent au contraire être renforcés.

"Les travailleurs et travailleuses sont chaque jour plus nombreux à vivre l'angoisse face à leurs factures énergétiques. Leur retirer encore des rentrées financières et des moyens de concilier leur vie professionnelle avec leur vie privée est un manque de respect flagrant", dénonce encore la CSC, qui rappelle que précisément ce jeudi, un projet de loi transposant la directive "Work Life Balance" a été voté à la Chambre. "Un peu de cohérence de la part du gouvernement serait la bienvenue", fustige la CSC.

La FGTB a émis des critiques similaires vendredi, parlant pour sa part d'un "recul pour l'égalité des genres".

Ce faisant, "le gouvernement envisagerait d'attaquer frontalement la conciliation vie privée-vie professionnelle des travailleurs et travailleuses du secteur privé comme du secteur public", dénonce vendredi la CSC qui se dit stupéfaite par "ce projet d'économie sur le dos des familles et, en particulier, des femmes".Selon le syndicat chrétien, les mesures de crédit-temps ont démontré leur efficacité et toutes les évaluations prouvent que les dispositifs de soutien à la conciliation vie privée-vie professionnelle doivent au contraire être renforcés. "Les travailleurs et travailleuses sont chaque jour plus nombreux à vivre l'angoisse face à leurs factures énergétiques. Leur retirer encore des rentrées financières et des moyens de concilier leur vie professionnelle avec leur vie privée est un manque de respect flagrant", dénonce encore la CSC, qui rappelle que précisément ce jeudi, un projet de loi transposant la directive "Work Life Balance" a été voté à la Chambre. "Un peu de cohérence de la part du gouvernement serait la bienvenue", fustige la CSC.La FGTB a émis des critiques similaires vendredi, parlant pour sa part d'un "recul pour l'égalité des genres".