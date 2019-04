Parmi les mesures qui ont annoncées par le président français Emmanuel Macron pour calmer les gilets jaunes, il y a la suppression de l'ENA, la grande école qui forme les hauts cadres de l'administration française. Le sujet semble être franco-français. Il nous touche cependant directement car il vise à répondre à une interrogation qui se pose partout, de Paris à Londres en passant par Bruxelles : comment un pouvoir politique fait-il pour exécuter ses décisions ?

En créant l'ENA au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'idée était démocratiser l'accès à la haute fonction publique en France. Au fil du temps, cependant, l'école s'est muée en une institution formant une élite appartenant aux mêmes couches sociales qui se transmettent le pouvoir de génération en génération. L'ancienne ministre Ségolène Royal, enfant d'une famille nombreuse d'origine rurale et diplômée de l'ENA, raconte que " certains élèves parisiens bien nés formaient, avec le soutien discret de leurs parents, des groupes de training pour être classés dans les grands corps ". Les présidents sortis de l'ENA nomment aux postes clés des camarades de promotion. Et certains hauts fonctionnaires se c...