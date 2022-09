Annuellement, la Flandre distribue plus de 13 milliards d'euros en subsides divers aux entreprises et associations. Avec un registre accessible à tous, elle joue désormais la transparence dans un domaine longtemps resté opaque.

C'est une retombée indirecte de l'émoi suscité en Flandre par la chute de Sihame El Kaouakibi, une élue Open Vld soupçonnée d'avoir plantureusement abusé des subsides alloués à Let's Go Urban, une ASBL chargée de venir en aide aux jeunes issus de milieux défavorisés. L'idée de constituer une base de données reprenant l'ensemble des subsides alloués par la Flandre figurait en effet déjà dans l'accord de gouvernement de 2014 mais chacun tergiversait. L'affaire Let's Go Urban a relancé la mécanique. Un an plus tard, la base de données promise est opérationnelle. N'importe qui peut y butiner en toute transparence et voir où va l'argent de ses impôts. Avec le concours de l'intelligence artificielle, le gouvernement flamand pourra ainsi mieux dépister les fraudes et abus éventuels tout en disposant d'un remarquable outil de gestion qui devrait considérablement modifier l'actuelle politique de subsidiation. Des secteurs, populations ou régions pourront être mieux ciblés et quelques clics devraient désormais éviter tout chevauchement. Certaines organisations parviennent en effet à multiplier les canaux via lesquels les subsides leur parviennent et il n'est pas rare de voir un pouvoir local subsidier un projet déjà soutenu au niveau régional. Avec cette nouvelle base de données, Mathias Diependaele, ministre des Finances, espère nourrir le débat sur l'efficacité des subsides. Tous ne sont pas également utiles. "Nous avons souvent tendance à résoudre les problèmes à coups de subsides et à récompenser pareillement les succès", reconnaît-il. Mais à quel niveau mener ce débat? Au Parlement? Tel est en tout cas le souhait de l'Open Vld Maurits Vande Reyde qui regrette qu'en ce domaine, le Parlement soit trop souvent mis hors jeu.