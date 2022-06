La pils belge Stella Artois a le vent en poupe aux Etats-Unis. Les ventes ont augmenté de 10% en trois ans, a-t-on appris mardi à l'occasion d'une visite de la princesse Astrid au siège nord-américain d'AB InBev à New York.

La marque louvaniste est l'un des produits phares du portefeuille du géant brassicole aux côtés de l'Américaine Budweiser et de la Mexicaine Corona. Elle est présente depuis 2008 sur le marché américain et y est brassée localement depuis 2021 pour répondre à la forte demande.

La bière s'illustre particulièrement dans l'horeca qui absorbe 40% des volumes aux Etats-Unis, notamment dans les grandes villes comme New York, Los Angeles et Chicago. "La Stella Artois est une vraie bière horeca. La plupart des bières aux Etats-Unis ne sont vendues que pour 15% dans l'horeca", explique Simon Wuestenberg, responsable des ventes d'Anheuser-Busch. AB InBev veille également à soigner cette image dans les cafés. Ainsi, contrairement à la plupart des autres bières aux Etats-Unis, la Stella dispose de son propre verre, une caractéristique de la culture brassicole belge en général.

Il n'y a pas qu'au pays de l'Oncle Sam que la Stella progresse. En 2021, les ventes internationales (hors Belgique) ont augmenté de 20%. Aujourd'hui, la pils est disponible sur 121 marchés.

La princesse Astrid est aux Etats-Unis cette semaine pour une mission économique à laquelle prennent part 300 entreprises environ.

