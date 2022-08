Soixante millions d'euros refusés dans le Tax shelter en 2021

En 2021, plus de 60 millions d'euros d'avantages fiscaux relatifs au Tax shelter ont été refusés par le fisc aux investisseurs. C'est quatre fois plus qu'en 2020 (16,7 millions), expliquent L'Echo et De Tijd jeudi.

