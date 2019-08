Vous avez peut-être gardé le souvenir du cri du coeur à la une des journaux au lendemain de l'effondrement des marchés financiers en 2008: "Moralisons la finance !". Un appel était fait à l'éthique là où la réglementation avait manifestement trahi son impuissance. Or, on reparle beaucoup d'éthique parce qu'en des temps aussi troublés que les nôtres, en appeler à la vertu des citoyens ordinaires apparaît comme une éventuelle alternative au désarroi de la classe politique.

Mais qu'est-ce que l'éthique ? Rien de plus que le fait que chacun adopte ce que l'on appelait autrefois un comportement " vertueux ". Il n'est peut-être pas inutile alors de repenser à un épisode historique fameux où, de manière " expérimentale ", l'éthique fut mise à l'avant-plan de préférence au politique. Souvenons-nous. Le 11 juillet 1792, la Prusse et l'Autriche envahissent la France. L'Assemblée nationale déclare la patrie en danger. Saint-Just affirme : " Il est temps que tout le monde retourne à la morale [...], il est temps de faire un devoir de toutes les vertus ". La question se pose cependant aussitôt: tous les citoyens sauront-ils se montrer vertueux ? Rien n'est moins sûr puisque certains se sont précisément rangés aux côtés de la famille royale qui a appelé la Prusse et l'Autriche à son secours. Ce qui conduit Robespierre à ...