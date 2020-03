Après un premier lot de 5 millions de masques commandé par le Fédéral, arrivé jeudi dernier, un second arrivage de 6 millions de masques est arrivé en Belgique, selon le gouvernement wallon. Les chiffres de la répartition annoncés par la Wallonie et la Flandre ne correspondent toutefois pas.

Le gouvernement wallon annonce que 2,2 millions de masques sont réservés pour les services qui relèvent de la Wallonie. De son côté, le cabinet du ministre-président flamand Jan Jambon a lui aussi annoncé l'arrivée de masques produits en Chine, mais à raison de 5 millions acquis à 92% pour la Flandre et 8% destinés à Bruxelles.

Selon Jan Jambon, les masques sont transférés vers la caserne de Peutie d'où ils seront distribués.

D'après les cabinets du ministre-président wallon Elio Di Rupo et de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, la nouvelle livraison permettra de couvrir, outre les hôpitaux et les médecins, les besoins des infirmiers et infirmières.

D'après ceux-ci, la Wallonie distribuera les 2,2 millions de masques chirurgicaux qui lui sont destinés aux services dont elle à la compétence: les maisons de repos et les maisons de repos et de soins; les services d'aide aux familles; les résidences services; les centres de réadaptation fonctionnelle (revalidation); les services d'accueil et d'hébergement dans le secteur du handicap; les maisons de soins psychiatriques; les initiatives d'habitation protégée; les centres de planning familial; les relais sociaux; les maisons d'accueil et d'hébergement; et les abris de nuit.

