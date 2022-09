Le chancelier allemand a annoncé mardi vouloir une réforme du marché de l'électricité applicable "dès cet hiver" dans son pays, afin de contribuer à faire baisser les prix et réduire les profits du secteur, alors que le sujet est débattu au niveau de l'UE.

La réforme souhaitée par Berlin est proposée "en coordination" avec l'UE et doit "s'appliquer à grande vitesse (...) dès cet hiver", a dit Olaf Scholz dans un discours devant des chefs d'entreprise allemands. "Il est inconcevable que (...) ceux qui produisent de l'électricité avec l'énergie éolienne, l'énergie solaire ou le charbon (...) fassent des bénéfices supplémentaires parce que le prix est déterminé en fonction de l'électricité produite avec le gaz", a-t-il ajouté.

Lire aussi| Le prix du gaz européen fléchit légèrement

Sur le marché européen, c'est le prix de revient de la dernière source d'électricité mobilisée pour répondre à la demande, souvent les centrales au gaz, qui détermine le prix qui s'impose à tous les opérateurs du continent. Or, le prix du gaz s'est envolé, dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, entraînant avec lui celui de l'électricité. De nombreuses entreprises produisant de l'électricité avec d'autres sources que le gaz ont de leur côté vu leurs profits exploser.

Une réforme de ce système, réclamée de longue date par la France mais qui divisait les Vingt-Sept, fait désormais quasiment consensus au sein de l'UE, qui discutent de son contenu. La Commission européenne propose notamment de confisquer les superprofits du nucléaire et du renouvelable, pour les redistribuer aux entreprises les plus vulnérables. Une "contribution de solidarité" pour les entreprises de combustibles fossiles (gaz, charbon, pétrole) est également évoquée.

La proposition allemande est "quasiment la même" que celle de la Commission, a précisé Olaf Scholz. "Nous allons faire passer cela très rapidement pour alléger le fardeau" des ménages allemands, a-t-il ajouté.

Selon le comparateur de prix Check24, un "ménage type" en Allemagne avec une consommation de 20.000 kWh payait en août 3.717 euros par an pour son gaz, soit une "hausse de 185%" sur un an.

La réforme souhaitée par Berlin est proposée "en coordination" avec l'UE et doit "s'appliquer à grande vitesse (...) dès cet hiver", a dit Olaf Scholz dans un discours devant des chefs d'entreprise allemands. "Il est inconcevable que (...) ceux qui produisent de l'électricité avec l'énergie éolienne, l'énergie solaire ou le charbon (...) fassent des bénéfices supplémentaires parce que le prix est déterminé en fonction de l'électricité produite avec le gaz", a-t-il ajouté. Sur le marché européen, c'est le prix de revient de la dernière source d'électricité mobilisée pour répondre à la demande, souvent les centrales au gaz, qui détermine le prix qui s'impose à tous les opérateurs du continent. Or, le prix du gaz s'est envolé, dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, entraînant avec lui celui de l'électricité. De nombreuses entreprises produisant de l'électricité avec d'autres sources que le gaz ont de leur côté vu leurs profits exploser. Une réforme de ce système, réclamée de longue date par la France mais qui divisait les Vingt-Sept, fait désormais quasiment consensus au sein de l'UE, qui discutent de son contenu. La Commission européenne propose notamment de confisquer les superprofits du nucléaire et du renouvelable, pour les redistribuer aux entreprises les plus vulnérables. Une "contribution de solidarité" pour les entreprises de combustibles fossiles (gaz, charbon, pétrole) est également évoquée.La proposition allemande est "quasiment la même" que celle de la Commission, a précisé Olaf Scholz. "Nous allons faire passer cela très rapidement pour alléger le fardeau" des ménages allemands, a-t-il ajouté. Selon le comparateur de prix Check24, un "ménage type" en Allemagne avec une consommation de 20.000 kWh payait en août 3.717 euros par an pour son gaz, soit une "hausse de 185%" sur un an.